So kommen Sie in Ihr Benutzerkonto bei der Telekom

Ein Leser beschwerte sich: "Ich wollte mich bei meinem Benutzerkonto der Telekom anmelden, aber angeblich ist mein Passwort ungültig! Ich habe aber das gleiche Passwort eingegeben wie immer. Was ist da los?"

Windows+Linux / Deutsch / Proprietär. Die Telekom hat vor einiger Zeit den Anmeldevorgang an den Benutzerkonten geändert. Da viele Kunden ihren Zugang nur selten nutzen, fällt das teilweise erheblich verspätet auf. Die Information über die neue Zugangsweise hat auch nicht alle Kunden erreicht.



Um sich an Ihrem Benutzerkonto bei der Telekom anzumelden, rufen Sie deren Startseite auf und klicken rechts oben auf "Login". Anschließend geben Sie Ihren Benutzernamen ein. Der Server prüft, ob der Benutzername existiert. Es kann sein, dass ein alter Benutzername jetzt als ungültig abgelehnt wird. Dann erscheint die rot hinterlegte Meldung: "Benutzername ist nicht korrekt."



Akzeptiert der Server Ihren Benutzernamen, fragt er im nächsten Schritt nach Ihrem Passwort. Auch dieses kann abgelehnt werden, obwohl es früher galt. Insbesondere gilt das Passwort für den Internet-Zugang hier nicht mehr.



Wenn Ihr Benutzername angenommen wird, Ihr Passwort aber nicht, dann klicken Sie auf der Login-Seite an, dass Sie das "Passwort vergessen" haben. Auf der nächsten Seite wählen Sie eine bei der Telekom hinterlegte E-Mail-Adresse aus. An diese Adresse schickt die Telekom einen Bestätigungs-Code. Diesen geben Sie anschließend ein. Schließlich beantworten Sie noch eine Sicherheitsfrage, und der Zugang zu Ihrem Konto ist wieder freigegeben.



Sobald Sie "drin" sind, geben Sie sich selbst ein neues Passwort. Dieses muss 8 bis 16 Zeichen lang sein und sollte Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen enthalten.



Sollte bereits Ihr Benutzername abgelehnt werden, klicken Sie an, dass Sie ein "Telekom Login erstellen" möchten.



Im nächsten Fenster klicken Sie an, was für einen Vertrag Sie mit der Telekom haben: Festnetz, Mobilfunk, beides, oder keins von beidem.



Es erscheint eine Seite, auf der Sie Ihre Telefonnummer eingeben. Klicken Sie dann auf "Weiter" und folgen Sie den weiteren Anweisungen.