Vorsicht: Ältere E-Mails können aus Ihrem Outlook verschwinden – so vermeiden Sie das

In den letzten Wochen meldeten sich zwei Leser, aus deren Outlook alle E-Mails verschwunden waren, die älter als drei Monate waren. Des Rätsels Lösung: Beide nutzten als E-Mail-Protokoll IMAP und bei beiden war die Speicherdauer für E-Mails im Offline-Modus auf drei Monate begrenzt. Auf dem Mail-Server waren die E-Mails noch, sodass die Leser sie schnell wieder in ihr Outlook holen konnten. Damit Ihnen das nicht auch passiert, empfehle ich, die Kontoeinstellungen in Outlook zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Wenn Sie ein neues E-Mail-Konto in Outlook anlegen, wählt Outlook – soweit möglich – das modernere Übertragungsprotokoll IMAP statt des älteren POP3 dafür . Die empfangenen E-Mails werden dabei sowohl auf dem Mail-Server als auch in Form einer sogenannten Offline-Datei auf dem Outlook-PC gespeichert. Durch die Offline-Datei können Sie auch dann in Outlook auf die E-Mails zugreifen, wenn Sie gerade keinen Internetzugang haben.

In älteren Outlook-Versionen (bis Outlook 2010) ist die Größe der Offline-Datei begrenzt, sodass nur die E-Mails aus den letzten drei Monaten in Outlook sichtbar sind. In neueren Versionen ist diese Beschränkung zwar aufgehoben, aber wenn Sie ein älteres Outlook durch die neueste Version ersetzt haben, kann es sein, dass die alte Beschränkung trotzdem bestehen bleibt.

So stellen Sie sicher, dass Ihnen auch wichtige ältere E-Mails erhalten bleiben: Überprüfen Sie Ihre Outlook-Einstellungen und setzen Sie das Speicherlimit auf „unbeschränkt“. Outlook holt dann die älteren E-Mails zurück in die Offline-Datei, sodass sie wieder in Outlook zu sehen sind.

Und so geht’s: