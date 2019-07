Dropbox-Tipp: So bekommen Sie mehr kostenlosen Dropbox-Speicher

Mit diesem Tipp erweitern Sie kostenlos Ihren Cloud-Speicher

Dropbox ist weltweit der wichtigste Anbieter für Online-Speicherplatz, sogenannten Cloud-Speicher. Viele Anwender nutzen Dropbox, um Bilder, Dokumente & Co. bequem zwischen ihren Geräten zu übertragen oder an Freunde und die Familie weiterzureichen.

Was viele nicht wissen: Es gibt einen einfachen Weg, den kostenlosen Dropbox-Speicher aufzustocken und so ein bisschen mehr Platz zu bekommen. Das geht so:

1. Öffnen Sie in Ihrem Internet-Browser die Seite www.dropbox.com, und melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten dort an.

2. Tippen Sie anschließend die Adresse www.dropbox.com/gs in die Adresszeile Ihres Browsers ein und drücken Sie die Eingabetaste (ENTER). Durch Absolvieren der „Ersten Schritte“ bekommen Sie 250 MB Speicher gutgeschrieben.

3. Wiederholen Sie das Ganze mit der folgenden Adresse www.dropbox.com/getspace. Empfehlen Sie Dropbox z. B. Ihren Freunden: Wenn einer der Eingeladenen das Dropbox-Programm bei sich installiert, bekommen Sie dafür 500 MB zusätzlichen Speicher.

