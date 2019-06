Unsichere Internetseiten

Streng genommen müssen bereits seit 2003 in Deutschland Internetseiten, auf denen Besucher personenbezogene und sensible Daten eintippen können, den Datenverkehr verschlüsseln.

Achten Sie also auf das "https" in der Adresszeile des Browsers (https://www.amazon.de). In modernen Browsern signalisieren Sicherheitssymbole wie Schlösser oder grüne Punkte die sichere Verschlüsselung.

Mein Ratschlag: Wenn Sie die Echtheit einer Internetseite überprüfen möchten, bevor Sie beispielsweise eine Bestellung durchführen, klicken Sie links von der Adresszeile auf die Schaltfläche "Sicher". Anschließend erhalten Sie eine Übersicht über die Seite, und der Browser sagt Ihnen, ob die Seite sicher ist oder nicht. Sollte das nicht der Fall sein, geben Sie auf ihr keine vertraulichen Informationen wie Zahlungsdaten oder Kennwörter ein.