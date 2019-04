Mit LineageOS bringen Sie ältere Handys in Sicherheit

Android-Geräte werden von ihren Herstellern nur unzureichend mit Sicherheits-Aktualisierungen versorgt. Custom ROMs helfen weiter.

Android / Englisch / Open Source. Auf den meisten Android-Handys kann man alternative Android-Varianten installieren, so genannte Custom ROMs. Diese werden von Freiwilligen in Gemeinschaftsarbeit entwickelt. Custom ROMs bringen neue Android-Versionen auf ältere Geräte, die vom Hersteller nicht mehr mit Updates versorgt werden. Sie schließen Sicherheitslücken, beheben Fehler, zeigen besseres Design und bieten neue Funktionen. Eins der besten Custom ROMs ist LineageOS. Es steht für viele Geräte zur Verfügung.



Achtung: Wenn Sie ein Custom ROM auf Ihrem Handy installieren, erlischt in den allermeisten Fällen die Garantie. Bei der Installation können in seltenen Fällen Probleme auftreten, die das Gerät unbrauchbar machen. Im Normalfall funktioniert die Installation aber. Trotzdem: Sie sind gewarnt!



Wenn Sie LineageOS installieren möchten, ermitteln Sie zunächst die genaue Typenbezeichnung Ihres Handys. Diese finden Sie in den Einstellungen "Über das Telefon" unter "Gerätemodell". Rufen Sie die Downloadseite von LineageOS auf. Hier finden Sie links eine endlos lange Liste mit Gerätenamen. Die Geräte sind nach Herstellern unterteilt und dann alphabetisch gelistet.



Zu den meisten Geräten gibt es mehrere Versionen von LineageOS. Am stabilsten sind die "Releases", zu Deutsch "Veröffentlichungen". Wer immer das neuste System haben will, kann die "Nightly"-Versionen installieren. "Nightly", also "nächlich" sind diese Versionen, weil die Programmierer sie täglich neu kompilieren. Da man das aber sinnvollerweise macht, wenn keiner am Code arbeitet, wird die Kompilierung meist abends angestoßen und findet über Nacht statt - "nightly" eben.



Achtung: Nightly-Versionen enthalten meist noch Fehler.



Mehr zum Thema: