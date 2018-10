USB-Stick adé: So nutzen Sie Android-Smartphones als mobilen Massenspeicher

Moderne Smartphones sind üppig mit internem Arbeitsspeicher ausgestattet. Das können Sie auch ganz bequem nutzen, um Ihr Android-Mobiltelefon ähnlich einem USB-Stick zum Datentransport völlig unabhängig von Internet-Diensten zu nutzen.

Sie möchten ein paar Dateien (Musik, Bilder, Filme) von einem PC oder Notebook ohne Internet-Verbindung und Cloud-Dienste "in die Tasche stecken" und haben Ihren USB-Stick nicht dabei? Kein Problem, wenn Sie Ihr Android-Mobiltelefon mitführen, denn der interne Speicher eines Smartphones besteht aus Flash-Speicher und ist somit dem Speicher eines USB-Sticks sehr ähnlich.

Es ist daher auf einfachem Weg möglich, mit Ihrem Android-Smartphone Dateien zu transportieren, ohne irgend einen Dienstleister zu benötigen. Gebraucht wird nur ein freier USB-Anschluss an PC oder Notebook sowie ein passendes Kabel, das Sie in aller Regel in Form des Ladekabels (USB -> Micro-USB) bereits im Lieferumfang des Mobiltelefons erhalten haben.

Um Ihr Mobilgerät als USB-Massenspeicher (UMS - USB Mass Storage) einzusetzen, bringt das Android-Betriebssystem intern alles Notwendige mit, entscheidend ist die Unterstützung des Media Transfer Protocol (MTP, Kommunikationsprotokoll). Dieses Protokoll ist derzeit das gängige Transferprotokoll für das Übertragen von Dateien zwischen einem PC und einem Mobilgerät und ist bei allen halbwegs aktuellen Androiden mit an Bord. Im Zweifelsfall prüfen Sie in der Gerätebeschreibung, ob die MTP-Unterstützung gegeben ist. Gehen Sie bei einem Android-Gerät ab Android-Version 4.1 dann in diesen Schritten vor: