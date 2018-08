Die 7 Fehler beim Aufladen Ihres Mobiltelefons

Aufladen am USB: Prinzipiell lassen sich mit dem richtigen Kabel praktisch alle Mobilgeräte auch an der 5-Volt-Spannung eines USB-Anschlusses aufladen. Das dauert allerdings erheblich länger als mit dem mitgelieferten Steckernetzteil, meist ca. doppelt so lang. Vom Zeitverlust einmal abgesehen, stresst diese lange Ladephase den Akku mehr als die von der Stromstärke her genau an das Gerät angepasste Ladung mit dem mitgelieferten Steckernetzteil.