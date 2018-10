Kann ich die Standardschrift ändern?

Wenn Sie über die Tastenkombination Strg+N eine neue Arbeitsmappe erstellen, verwendet Excel grundsätzlich eine Standardschriftart für Ihre Daten. Diese Standardschrift ändern Sie in den Excel-Optionen.

So geht’s:

Aktivieren Sie das Tabellenblatt und öffnen Sie die Excel-Optionen: Excel 2016/2013/2010: Aktivieren Sie im Menüband das Register Datei und den Befehl Optionen. Excel 2007: Klicken Sie auf die Office-Schaltfläche und auf die Schaltfläche Excel-Optionen. Excel 2016/2013/2010: Im sich öffnenden Dialogfeld Excel-Optionen wählen Sie in der Navigationsleiste die Kategorie Allgemein aus. Excel 2007: Im Dialogfeld Excel-Optionen wählen Sie links die Kategorie Häufig verwendet aus. Blättern Sie im rechten Fensterbereich bis zur Gruppe Beim Erstellen dieser Arbeitsmappe. Wählen Sie im Listenfeld Diese Schriftart als Standardschriftart verwenden die Schriftart Arial aus. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit einem Klick auf OK.

Es wird eine Meldung eingeblendet, dass die Änderung erst wirksam wird, wenn Sie Excel neu starten. Nach dem Neustart von Excel werden alle neuen Arbeitsmappen mit der neuen Standardschriftart Arial erstellt. Ab sofort werden Ihre Tabellen mit der richtigen Schriftart im Corporate Design Ihrer Firma angezeigt und Sie ersparen sich unangenehme Rückfragen.

Achtung, tappen Sie nicht in diese Stolperfalle: Die geänderte Standardschriftart bezieht sich nur auf Arbeitsmappen, die neu erstellt werden. Vorher bereits erstellte Arbeitsmappen werden durch die obige Anpassung in den Excel-Optionen nicht verändert. In diesen Fällen gehen Sie auf die altbewährte Art und Weise vor: Markieren Sie das gesamte Tabellenblatt per Klick auf die Zeilen- und Spaltenbeschriftungsschnittstelle oben links und weisen Sie über das Register Start – Befehlsgruppe Schriftart im Listenfeld Schriftart die Schrift Arial zu.