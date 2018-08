Warum schläft meine externe Festplatte immer ein?

Problem: „Immer wenn ich meinen Computer nach einiger Zeit aus dem Ruhezustand wecke, findet er meine angestöpselte USBFestplatte nicht mehr. Ich muss dann jedes Mal unter den Schreibtisch krabbeln und sie kurz abziehen. Kann ich das nicht anders lösen?“

Antwort: Für dieses nervige Verhalten sind in der Regel fehlerhafte Energiespareinstellungen von Windows 10 verantwortlich. Diese schicken die Festplatte ordnungsgemäß zum Stromsparen in den Stand-by-Modus – und vergessen an schließend, sie zusammen mit dem Computer aufzuwecken. Das ändern Sie so: Tippen Sie ins Suchfeld unten links Energie ein und wählen Sie in der Trefferliste den Eintrag "Einstellungen für Netzbetrieb und Energiesparen". Im neuen Fenster folgt ein Klick oben rechts auf "Zusätzliche Energieeinstellungen".

Nun klicken Sie in der linken Spalte auf "Energiesparmodus ändern" und darin auf "Erweiterte Energieeinstellungen ändern". Oben sollte das aktuell benutzte Profil gewählt sein. Klappen Sie per Klick auf das +-Zeichen jeweils den Zweig "USB Einstellungen" sowie "Einstellung für selektives USB.Energiespare"n auf. Ändern Sie hier beide Einstellungen von "Aktiviert" auf "Deaktiviert". Nach einem Klick auf "Übernehmen" schläft Ihre Festplatte nicht mehr ein.