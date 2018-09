Mit Thunderbirds Suchfunktion finden Sie jede Mail

In E-Mails sammelt sich im Laufe der Zeit unglaublich viel Wissen an. Mit dem E-Mail-Programm Thunderbird erschließen Sie dieses Wissen. Ihre Mails werden automatisch archiviert. Und mit der komfortablen Suchfunktion geht keine Information verloren.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Die Suchfunktion von Thunderbird hat es in sich. Sie aufzurufen ist ganz einfach: Sie brauchen nur in das Suchfeld oben rechts im Programm etwas Text einzugeben. Sobald Sie die Return-Taste drücken, öffnet sich eine neue Seite mit den Suchergebnissen.



Die Ergebnisliste ist zunächst nach Relevanz geordnet, Sie können Sie aber mit einem Mausklick auch nach Datum sortieren. Eine Balkengrafik oben rechts zeigt an, wie viele einschlägige Mails Sie in letzter Zeit gespeichert haben. Mit Hilfe dieser Grafik können Sie sich Klick für Klick an den genauen Zeitpunkt der gesuchten Mail heranpirschen.



In der linken Spalte des Fensters finden Sie zusätzliche Kriterien, die Sie anwenden können. Suchen Sie eine Mail, die Sie verschickt haben, klicken Sie auf "Von mir". Haben Sie die Mail bekommen, kreuzen Sie "An mich" an. Sie können nach Mails mit Anhängen suchen, nach Mails, die zu bestimmten Kontakten gehören, die in bestimmten Ordnern gespeichert sind oder die zu einem bestimmten E-Mail-Konto gehören. Jedes Kriterium können Sie zudem einschließen oder ausschließen.



