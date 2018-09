Listen nach Datum sortieren

Excel kann erkennen, ob in einer Spalte Datumswerte stehen.

Ist dies der Fall, so werden in den AutoFilter-Listen spezielle Befehle für ein datumsbezogenes Sortieren angeboten. Die folgende Abbildung zeigt dies anschaulich in der Beispieltabelle anhand der Spalte A:

Wenn Sie den ersten bzw. zweiten Befehl in der AutoFilter-Liste anklicken, dann sortieren Sie Ihre Liste auf- bzw. absteigend nach den Datumswerten.